Uniklinik Regensburg: 1.800 MitarbeiterInnen fordern Corona-Bonus für alle

Ver.di wird die Petition nun an die Landesregierung übergeben, zusammen mit Unterschriften aus anderen Uniklinika, wo Beschäftigte ebenfalls für die Aufwertung ihrer Tätigkeiten kämpfen. Insgesamt wurden in den letzten Wochen etwa 10.000 Unterschriften gesammelt. „Und sollten wir hier keinen Erfolg haben: Dann legen wir eben nach - zusammen mit euch! Wir bleiben dran!“, kündigten die Initiator*innen der Petition an.

Karin Wagner, Gewerkschaftssekretärin für Soziales und Gesundheit in Regensburg ergänzt: „Wir werden außerdem darauf drängen, dass es endlich eine gesetzliche Personalbemessung in der Pflege gibt, die sich am tatsächlichen Bedarf orientiert.“ Ver.di hat hierfür gemeinsam mit der Deutschen Krankenhausgesellschaft (DKG) und dem deutschen Pflegerat ein Bemessungssystem erarbeitet, das bereits im Januar vorgestellt wurde.