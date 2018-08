Uni Regensburg und KZ-Gedenkstätte Flossenbürg: Engere Zusammenarbeit

In drei Wochen schallt es vom Regensburger Dultplatz wieder „O’zapft is“ und die Regensburger Dult geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 24. August, startet die Regensburger …

In drei Wochen schallt es vom Regensburger Dultplatz wieder „O’zapft is“ und die Regensburger Dult geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 24. August, startet die Regensburger …

Regensburg: Dultbier gärt und reift – Markus Söder wird anzapfen In drei Wochen schallt es vom Regensburger Dultplatz wieder „O’zapft is“ und die Regensburger Dult geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 24. August, startet die Regensburger …

Regensburg: Dultbier gärt und reift – Markus Söder wird anzapfen In drei Wochen schallt es vom Regensburger Dultplatz wieder „O’zapft is“ und die Regensburger Dult geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 24. August, startet die Regensburger …

Regensburg: Dultbier gärt und reift – Markus Söder wird anzapfen In drei Wochen schallt es vom Regensburger Dultplatz wieder „O’zapft is“ und die Regensburger Dult geht in die zweite Runde. Am Freitag, den 24. August, startet die Regensburger …

Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen worden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort …

Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen worden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort …

Mittwoch: Regensburg war der wärmste Ort Deutschlands! Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen worden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort …

Mittwoch: Regensburg war der wärmste Ort Deutschlands! Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen worden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort …

Mittwoch: Regensburg war der wärmste Ort Deutschlands! Einen Tag nach dem deutschlandweiten Hitzerekord in Sachsen-Anhalt sind die Höchsttemperaturen am Mittwoch in Bayern gemessen worden. Regensburg sei mit 37,9 Grad der wärmste Ort …