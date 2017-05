Anlässlich ihres 50-jährigen Jubiläums präsentiert sich die Universität Regensburg der Öffentlichkeit erstmals mit einem Imagefilm. Der Film zeichnet ein profiliertes Porträt der Universität Regensburg 50 Jahre nach ihrer Gründung: 2017 ist die Universität Regensburg die größte und leistungsstärkste Hochschule in Ostbayern. Als Volluniversität bietet sie ein breites Spektrum an fast 200 Studiengängen und ist weltweit vernetzt mit über 300 Partnerhochschulen.

„Die Attraktivität der Universität Regensburg als Wissenschaftsstandort und Studienort kommt in dem neuen Film sehr gut zum Ausdruck“, freut sich Prof. Dr. Udo Hebel, Präsident der Universität Regensburg. „Er zeigt die Universität in all ihren Facetten als vielseitiges, forschungsstarkes Wissenschaftszentrum und starken Motor für die ganze Region“, so der Universitätspräsident.

Seinen Ausgangspunkt nimmt der Film an der Skulptur „Angehaltene Bewegung – Kugel“ auf dem Forum der Universität Regensburg, um von hier aus das Motto „Wissenschaft bewegt die Welt“ durch alle Felder der Universität Regensburg zu entwickeln. Der unter Federführung von Vizepräsident Prof. Dr. Christoph Wagner realisierte Film kann ab sofort über die Mediathek und die Startseite der Universität Regensburg aufgerufen werden. Er lädt alle Interessierten zum Kennenlernen der Universität Regensburg ein.

Wie im Zeitraffer zeigt der Film schlaglichtartig, dass sich die UR im Laufe von fünf Jahrzehnten zu einem renommierten Wissenschaftszentrum mit nationaler und internationaler Anziehungskraft entwickelt hat. Ihre besondere Forschungsstärke zeigt die Universität beispielhaft mit Forschungseinrichtungen wie dem 2017 eröffneten Leibniz-Institut für Ost- und Südosteuropaforschung, dem Regensburger Centrum für Interventionelle Immunologie oder dem Bereich „High Performance Computing“. Durch den Transfer ihrer wissenschaftlichen Leistungen in die Gesellschaft erweist sich die Universität Regensburg als innovativer Impulsgeber und nachhaltiger Entwicklungsfaktor für ganz Ostbayern.

Der Imagefilm der Universität Regensburg kann unter diesem Link aufgerufen werden:

https://mediathek.uni-regensburg.de/playthis/591aaf7f939826.92050687

Pressemitteilung/MF