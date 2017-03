Gegen 16:30 kam es ca. 500Meter vor der Autobahnraststätte Pentling in Fahrtrichtung Regensburg, zu einem Verkehrsunfall. Ein Fahrer verlor die Kontrolle über seinen PKW, krachte zunächst auf der linken Seite in die Leitplanke, schleuderte dann weiter in die Mittelschutzleitplanke und blieb dann mit seinem komplett demoliert Fahrzeug auf der linken Fahrbahnspur stehen. Vorsorglich wurde auch ein Rettungshubschrauber an die Einsatzstelle beordert. Hierbei musste die Autobahn komplett gesperrt werden. Wie durch ein Wunder konnten aber alle drei Insassen das Fahrzeugwrack unverletzt verlassen. Die Feuerwehr Bad Abbach übernahm die Verlehrsabsicherung und reinigte die Fahrbahn. Der Verkehr konnte gegen 17:30 wieder freigegeben werden.

