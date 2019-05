Unbekannter überfährt Reh und flüchtet

Ein Unbekannter hat in der Nacht zum heutigen Sonntag (26.05., gegen 01:00 Uhr) aus Sandelzhausen kommend Richtung Autobahn ein Reh angefahren. Das Reh blieb auf der Fahrbahn liegen. Der Unfallverursacher schaltete allerdings sofort das Licht aus und fuhr unerkannt davon. Das auf der Fahrbahn liegengebliebene Reh übersah ein weiterer ankommender Verkehrsteilnehmer und es kam erneut zur Kollision mit dem Reh, wodurch ein erheblicher Sachschaden von mindestens 1.000 Euro entstand, schreibt die Polizei. Im Falle einer Ermittlung erwarten den Fahrer Anzeigen wegen Unfallflucht, gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr, dem bayerischen Jagdgesetz und der Straßenverkehrsordnung.

Hinweis der Polizei:

Wer einen Wildunfall hat, muss dies sofort und unverzüglich dem zuständigen Jagdpächter oder der Polizei melden. Eine sofortige Verständigung der Polizei per Telefon reicht oft schon aus, um seiner Pflicht in diesem Fall nachzukommen. Zudem ist die Unfallstelle, wie bei jedem anderen Unfall auch, abzusichern. Wer ein Wildtier (insbesondere Schalenwild wie Reh oder Wildschwein) anfährt und einfach verletzt oder tot liegen lässt, muss mit einer Anzeige nach dem bayerischen Jagdgesetz rechnen. Dasselbe gilt auch für Fälle, in denen ein Wildunfall erst verspätet gemeldet wird.