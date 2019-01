Unbekannter suchte in Regensburg Kontakt zu Kindern – Hinweise gesucht

Das Polizeipräsidium Oberpfalz berichtet von zwei Fällen, in denen sich am Donnerstag (10. Januar) ein bislang unbekannter Mann Kindern näherte – jetzt sucht man nach Hinweisen. Der Mann ist im Bereich Augsburger Straße und Simmernstraße in Erscheinung getreten. Personen die sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich mit der Polizei in Verbindung zu setzen.

Der erste Vorfall ereignete sich gegen 12:15 Uhr als sich ein unbekannter Mann in der Simmernstraße im Bereich Bischof-Wittmann-Straße einem Kind näherte und ein Stück Weg mit diesem zurücklegte. Als sich ein Radfahrer den Beiden näherte, rannte der Mann, nach Schilderung des Kindes, unvermittelt davon.

Eine zweite Mitteilung gibt es zu einem ähnlich gelagerten Ereignis in der Zeit zwischen 14:30 Uhr und 14:45 Uhr im Bereich Augsburger Straße – Kriemhildstraße. Hier wurde ebenfalls ein Kind von einem Unbekannten angesprochen und letztlich begaben sich der Mann und das Kind in den Hofbereich zwischen der Augsburger Straße und der Kriemhildstraße und setzten sich auf eine Treppe. Nach kurzer Zeit stand der Mann auf und entfernte sich wieder.

Die beiden Kinder sind jeweils unter zehn Jahre alt und wurden nicht verletzt.

Nach den ersten Maßnahmen durch die Polizeiinspektion Regensburg Süd übernahm die Kripo Regensburg die weitere Sachbearbeitung.

Aufgrund der abgegebenen Beschreibungen könnte es sich in beiden Fällen um denselben Mann handeln. Dieser wird wie folgt beschrieben:

Mittleres Alter, eher kleinere Körpergröße, bekleidet mit dunkler Jacke und dunkler Hose, evtl. mit dunkler Stoffmütze und braunen Stiefeln. Der Mann sprach deutsch evtl. mit bayerischen Dialekt

Personen, die sachdienliche Angaben zu den beiden geschilderten Ereignissen oder dem beschriebenen Mann machen können, werden gebeten, sich mit der Kripo Regensburg unter der Tel.-Nr. 0941/506-2888 in Verbindung zu setzen.

Insbesondere könnte auch der erwähnte Radfahrer in der Simmernstraße auf einen Mann in Begleitung eines Kindes aufmerksam geworden sein.

Polizeimeldung