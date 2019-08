Ein bislang unbekannter Täter machte sich im Zeitraum von Dienstag, 27.08. bis Mittwoch, 28.08.2019, 12:00 Uhr an einem Kruzifix in Cham Altenmarkt in der Bürgermeister-Gruber-Str. zu schaffen.

Von der Christus-Figur wurden beide Arme entfernt und entwendet.

Zeugenhinweise sind an die Polizeiinspektion in Cham erbeten.

Pressemitteilung PI Cham