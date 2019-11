Unbekannte wollten Gegenstände aus offener Garage in Bad Abbach klauen: Zeugen gesucht

Am Freitagnachmittag betraten zwei bislang unbekannte Täter eine offenstehende Garage in Bad Abbach. Sie hatten bereits verschiedene Gegenstände, darunter eine Bau-Lampe und ein Starthilfekabel, in ihre mitgebrachte Tasche gesteckt, als sie von einem aufmerksamen Zeugen darauf angesprochen wurden.

Die beiden Männer antworteten kurz auf Rumänisch, so der Zeuge, und ergriffen anschließend die Flucht. Ihre Beute ließen sie dabei zurück.

Die Polizei Kelheim bittet um weitere Zeugenhinweise unter 09441/5042-0.

PM