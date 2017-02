"Einmal im Jahr haben wir traditionell in Italien am Meer Urlaub gemacht. Und das mit der ganzen Familie. Sprich: Mit meiner eigenen Familie, aber auch mit meiner Tante, meinem Onkel und meiner Cousine. Meine Schwester und meine Cousine haben sich immer einen riesen Spaß draus gemacht, mich mit Sand einzubuddeln. Teilweise sogar so weit, dass nur noch mein Kopf zu sehen war und der Rest meines kleinen zierlichen Körpers komplett im Sand vergraben war. "

Nina Seidl