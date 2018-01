TVA Ostbayern bleibt Medienpartner des SSV Jahn

TVA – Fernsehen für Ostbayern hält dem SSV Jahn Regensburg als Klassik Partner auch in den nächsten Jahren die Treue. Die Kooperation mit dem regionalen Fernsehsehsender wurde vor der Saison mindestens bis zum 30.06.2019 verlängert.

Der Sender mit seinem Studio in Regensburg begleitet den Jahn als Klassik Partner weiterhin mit seiner redaktionellen Berichterstattung durch die Saison. Zudem produziert und strahlt TVA Ostbayern unterschiedliche Jahn Werbespots aus, um beispielsweise die Heimspiele in der Continental Arena zu bewerben. Der SSV Jahn freut sich auf die Fortführung der Zusammenarbeit: „Wir sind glücklich darüber, dass wir uns erneut auf eine langfristige Fortsetzung der Kooperation mit TVA Ostbayern verständigen konnten. Der Sender berichtet seit mehr als 20 Jahren erfolgreich über die aktuellen Nachrich-ten und Ereignisse aus Ostbayern und ist fest etabliert in unserer Region“, sagt Philipp Hausner, Leiter Vermarktung Geschäftskunden und Prokurist des SSV Jahn.

Im Zuge des Engagements sichert sich TVA Ostbayern umfangreiche Präsenzen im Jahn Umfeld. An den Spieltagen fallen vor allem die vielfältigen LED-Bandenpräsenzen und ein Werbespot auf der Anzeigentafel ins Auge. Außerdem erhält TVA Dauerkarten für den Ostbayern Business Club und den Stehplatzbereich in der Continental Arena. „Der SSV Jahn hat eine hervorragende Entwicklung in den letzten Jahren genommen und ist in der Region Ostbayern einzigartig. Wir engagieren uns deshalb auch in den nächsten Jahren gerne als Klassik Partner, weil der SSV Jahn sehr gut zu uns passt“, betont Renate Pollinger, Geschäftsführerin von TVA Ostbayern.

Der Fernsehsender liefert mit seinem vielfältigen Programm die aktuellesten Nachrichten und Geschichten aus Ostbayern. Als TV-Medium der Region ist TVA in Stadt und Landkreis Regensburg, Kelheim, Cham und Straubing unterwegs. 176.000 Menschen schalten regelmäßig das Programm des Fernsehsenders ein. Im Internet nutzen monatlich 330.000 User das Online-Programm von TVA (Quel-le: Infratest 2017). Jeden Dienstag (18.30 Uhr und stündliche Wiederholung) strahlt TVA unter anderem auch das Magazin „Jahn Arena“ aus. In dieser Sendung stehen Trainer und Spieler des SSV Jahn den Moderatoren von TVA Rede und Antwort.

