TVA Freizeittipps: Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur

Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur

Besuchen Sie doch Mal in Wackersdorf den Erlebnispark Wasser-Fisch-Natur. Direkt am Murner See, bieten 5 Teiche die Möglichkeit, sich informativ und interaktiv mit der Natur zu beschäftigen. Schautafeln und naturbezogene Spiel- und Beobachtungsgeräte sind an den Teichen aufgestellt. Informationen über die langjährige Tradition von Fisch- bzw. Karpfenzucht darf natürlich nicht fehlen. Beobachten Sie im und am Wasser die Pflanzen- und Tierwelt. Packen Sie eine Picknickdecke und Badesachen für die Kinder ein. Hier darf nämlich geplantscht werden. Natürlich ist der Murnersee gleich daneben eine weiter Möglichkeit sich abzukühlen.