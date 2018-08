TVA Freizeittipp: Wasserspielplatz Thalmassing

Wasserspielplatz Thalmassing

Was könnte es bei diesen Temperaturen denn schöneres geben als eine Abkühlung. Und die findet man am besten auf dem Wasserspielplatz in Thalmassing. In der Luckenpainter Straße befindet sich der Kinderspielplatz mit Sitzbänken und schattigen Plätzen unter mehreren Bäumen. Toiletten sind ebenfalls vorhanden. Ausgestattet mit Rutschen, Sandkasten, Schaukel, Wippen, Kletterturm und Spielhaus ist hier für alle Kinder etwas geboten. Das Highlight ist aber sicherlich das Wasserspiel, das bei solch warmen Tempertaturen Abkühlung für Groß und Klein bietet. Das Gelände ist umzäunt und eignet sich für Kinder von 1-12 Jahre.

Eintritt: frei

Der Spielplatz ist witterungsbedingt am besten für die Sommermonate geeignet.

Anfahrt:

Der Wasserspielplatz befindet sich in der Luckenpainter Straße in Thalmassing im Landkreis Regensburg.

Über die A93 in Richtung Nürnberg/Passau/München/Ingolstadt bis zur Ausfahrt 46-Bad Abbach in Richtung Bad Abbach/Köfering fahren. Dann über die Kirchbergstraße bis zur Luckenpainter Straße in Thalmassing fahren.