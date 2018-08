TVA Freizeittipp: Wassererkundungsweg „Reitbach“

Am 16. September wird es wieder gelb in Regensburg. Der Round Table 32 veranstaltet zum zweiten Mal das Regensburger Entenrennen. 6 000 Renn-Enten gehen ab 14:30 Uhr an den Start …

Vergiftete Greifvögel in Ostbayern – schwierige Tätersuche Vergiftete Greifvögel beschäftigen in Ostbayern Tierschützer und Polizei. Die streng geschützten Tiere sind mit dem seit 2008 verbotenen Pflanzenschutzmittel Carbofuran getötet …

