Zeugen eines solchen Unfalls sollten

• sofort Hilfe holen über die Notrufnummern 112

• die eingebrochene Person beruhigen

• mit Hilfe von Hilfsmitteln wie Rettungsringen, Leitern (teilweise an Seen am

Uferbereich vorhanden), Ästen, Abschleppseil oder ähnlichen Gegenständen, die eingebrochene Person absichern

• nur ins eisige Wasser gehen, wenn sie selbst über eine dritte Person mit einem Seil gesichert sind

Wenn es gelingt den Verunfallten ans Land zu ziehen, ist es wichtig, ihn unbedingt vor Kälte zu schützen und möglichst wenig zu bewegen. Ist der Verunfallte bewusstlos muss er in die stabile Seitenlage gebracht werden, hat er einen Herz-Kreislauf-Stillstand, muss umgehend mit der Wiederbelebung begonnen werden.