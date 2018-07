Tritte gegen den Kopf in Straubing: Polizei ermittelt

Am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr, kam es zwischen der Rastanlage Bayerischer Wald und der Anschlussstelle Bogen in Fahrtrichtung Passau zu einem Verkehrsunfall mit einem …

Hunderdorf: 40-Tonner stellt sich auf der Autobahn quer, A3 für drei Stunden komplett gesperrt Am Freitagnachmittag gegen 14:10 Uhr, kam es zwischen der Rastanlage Bayerischer Wald und der Anschlussstelle Bogen in Fahrtrichtung Passau zu einem Verkehrsunfall mit einem …

Fahrt zur Arbeit endet mit Drogentest Am Montag, den 02.07.2018, gegen 06:55 Uhr, wurde auf der A 3, in Fahrtrichtung Regensburg, an der Rastanlage Bayerischer Wald, ein Audi mit polnischer Zulassung kontrolliert. …

Haftbefehl gegen zwei Syrer nach Schlägerei in Straubing Gegen die beiden 18-jährigen Syrer, die am Freitag, 29.06.2018 einen Iraker bei einer Auseinandersetzung schwer verletzt haben, erging auf Antrag der Staatsanwaltschaft …

Mann schießt mit Luftdruckwaffe in Straubing Am Sonntag, 01.07.18 gegen 14.00 h kam es zwischen zwei ausländischen Mitbürgern zu einem Streit wegen angeblicher Schulden. In dessen Verlauf schoss der Mann mit einer frei …

