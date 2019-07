Traitsching: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Am Freitag, 19.07., um 11.10 Uhr, war die 30jährige Fahrerin eines Pkw, VW, im Gemeindebereich Traitsching auf der Bundesstraße B 20 in Richtung Straubing unterwegs. Vermutlich wegen eines technischen Defekts am Fahrzeug blieb dieses unvermittelt stehen.

Ein nachfolgender Lkw-Fahrer konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf den Pkw, VW, auf. Die beiden Insassinnen des VW wurden hierbei verletzt und durch das BRK in ein Krankenhaus verbracht.

An beiden beteiligten Fahrzeugen war ein Gesamtschaden von etwa 35.000 Euro entstanden.

