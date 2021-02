Traitsching: Illegale Faschingsparty im Internet gestreamt

Zu zehnt Fasching zu feiern ist im Moment einfach nicht erlaubt. Und diese Faschingsparty dann noch live ins Internet zu übertragen sehr leichtsinnig.

Zehn Personen, die verschiedenen Hausständen angehören, wurden am vergangenen Samstagabend in einer Gaststätte in einem Traitschinger Ortsteil angetroffen. Sie filmten ihre Faschingsparty und stellten das Video per Livestream ins Internet. Wie der Gaststättenbetreiber glaubhaft machen wollte, sollte es ein Werbefilm für die Gaststätte sein. Dies sei seiner Meinung nach erlaubt, zudem habe er die Genehmigung des Gaststättenverbandes. Eine Erlaubnis des Landratsamtes Cham konnte der Wirt nicht vorzeigen. In diesem Fall wurden gegen alle Personen Anzeigen erstattet.

Foto: Symbolbild

PM/EK