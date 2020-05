Traitsching: Fischerhütte geht nach Party in Flammen auf

In einer Fischerhütte in Traiting hatten am Samstagabend Jugendliche eine Party gefeiert. Am Sonntagmorgen ist dort ein Brand ausgebrochen. Die Hütte wurde dabei erheblich zerstört.

Polizeimeldung PI Cham:

Am Samstag stand in den frühen Morgenstunden eine Fischerhütte im Traitschinger Ortsteil Thannet im Vollbrand. Wie die Ermittlungen der Polizei ergaben, hatten zuvor mehrere Jugendliche über Nacht eine Party gefeiert. Diese schliefen dann in der Hütte.

Ca. gegen 07.00 Uhr bemerkte dann einer der Jugendlichen den Brand, welcher wohl vom Innenraum ausging.

Alle Jugendlichen bleiben unverletzt, die Hütte mit einer Fläche von ca. 32 qm wurde durch den Brand erheblich zerstört, der Schaden wird auf 10.000 Euro geschätzt.

Die umliegenden Feuerwehren waren im Einsatz, die Feuerwehr Sattelbogen übernahm die Brandwache.