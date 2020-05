Tragischer Motorradunfall bei Neutraubling: Vater und Sohn tot

Zwischen Neutraubling und Barbing hat sich heute (30.5.) ein tragischer Motorradunfall ereignet. Ein 56-Jähriger und sein 15 Jahre alter Sohn sind dabei ums Leben gekommen. Laut Polizeibericht war der Mann in der Mittagszeit mit seinem Motorrad unterwegs, sein Sohn saß mit auf der Maschine. Offenbar war der Fahrer in einem Baustellenbereich mit zu hoher Geschwindigkeit unterwegs. Nach der ersten Einschätzung der Polizeibeamten hat der Motorradfahrer die Kontrolle verloren und ist auf die Gegenfahrbahn geraten. Dort prallte das Motorrad mit einem entgegenkommenden Kleintransporter zusammen. Der 56-Jährige starb noch an der Unfallstelle, sein Sohn starb später in einem Regensburger Krankenhaus. Der Fahrer des Kleintransporters blieb laut Polizei unverletzt.

Der Polizeibericht

Heute gegen 12:15 Uhr fuhr ein 56-jähriger Neutraublinger mit seinem Motorrad von Neutraubling in Richtung Barbing. Auf dem Sozius befand sich sein 15-jähriger Sohn. Kurz nach dem Ortsende Neutraubling überquert die Staatsstrasse 2145 die BAB A 3. Aufgrund des derzeitigen, sechs-streifigen Ausbaus der BAB A 3, findet die Überquerung mit Hilfe einer Behelfsbrücke statt. In dieser Baustellensituation ist die zulässige Höchstgeschwindigkeit daher auf 30 km/h beschränkt. Nach ersten Erkenntnissen und nach Angaben von Zeugen war der Motorradfahrer mit hoher Geschwindigkeit unterwegs und passierte mehrere, vor ihm fahrende Fahrzeuge.

In einer scharfen Rechtskurve unmittelbar nach dem Ende der Behelfsbrücke verlor er vermutlich die Kontrolle über sein Motorrad und geriet auf die Gegenfahrbahn. Dort prallte er frontal gegen einen entgegenkommenden Kleintransporter, der von einem 55-jährigen aus Mittelfranken gelenkt wurde. Durch den heftigen Anprall erlitt der 56-jährige so schwere Verletzungen, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Sein 15-jähriger Sohn wurde mit lebensgefährlichen Verletzungen in ein Regensburger Krankenhaus eingeliefert, wo er wenig später seinen Verletzungen erlag. Der Fahrer des Kleintransporters blieb unverletzt. Beim Motorrad entstand durch den Anprall vermutlich Totalschaden, am Kleintransporter wurde die gesamte Fahrzeugfront erheblich in Mitleidenschaft gezogen.

An der Unfallstelle waren mehrere Sanitätsfahrzeuge, der Rettungshubschrauber und ein Kriseninterventionsteam im Einsatz. Die Absicherung der Unfallstelle sowie die Bergung der Verunfallten wurden durch die Feuerwehren aus Barbing und Neutraubling gewährleistet. Die Beamten der Polizeiinspektion Neutraubling wurden zudem durch Kollegen*innen der PI Regensburg Süd und Wörth/Donau unterstützt.

Polizeibericht / MF