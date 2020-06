Tourismusverband Kelheim: „Altmühltaler Wander-Brotzeit für unterwegs“

Auf Initiative des Tourismusverbands im Landkreis Kelheim e.V. bieten verschiedene Gastronomen im Altmühltal eine „Wander-Brotzeit für unterwegs“ an.

Sowohl bei einer Ganztagestour auf einem der zahlreichen Wanderwege im Altmühltal, als auch bei einem erholsamen Spaziergang durch die Natur – die zünftige Brotzeit sorgt für Stärkung und Erfrischung auf Entdeckungstouren im Altmühltal.

„Unsere neue Wander-Brotzeit ist ideal für alle Ausflügler im Altmühltal, die ihre Rast mit einem kleinen Picknick in der Natur verbinden wollen. Der Inhalt der Brotzeit bleibt eine Überraschung, wobei der Gast die Wahl zwischen einer klassisch-bayerischen und einer vegetarischen Variante hat.“, freut sich Florian Best, Geschäftsführer des Tourismusverbands. Die Gäste dürfen sich also auf hausgemachte kulinarische Schmankerl der heimischen Gastronomie freuen.

Die „Altmühltaler Wander-Brotzeit für unterwegs“: Aktionszeitraum und Bestellung : Die Brotzeit wird zwischen 07. Juni 2020 und 04. Oktober 2020 sonntags angeboten, wobei diese beim jeweiligen Betrieb bis 10.00 Uhr bestellt werden muss. Zwischen 11.30 Uhr und 14.00 Uhr können die Bestellungen abgeholt werden. Inhalt, Varianten und Preise : Die Brotzeit enthält neben hausgemachten Speisen ein alkoholfreies Getränk und wird stets auch in einer vegetarischen Variante angeboten. Bei allen teilnehmenden Gastronomen ist die Brotzeit für 7,00€ pro Erwachsenem und für 4,00€ pro Kind erhältlich. Teilnehmende Betriebe : Hotel Schloss Eggersberg (Obereggersberg),

Brauereigasthof Schneider (Essing),

Gasthaus Schwan (Riedenburg),

Gasthof zur Krone (Prunn),

Café am Donautor (Kelheim)

© Tourismusverband im Landkreis Kelheim e.V., Foto = Annika Sattler

Pressemitteilung Tourismusverband Kelheim