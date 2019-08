Toto-Pokal: TV Aiglsbach gegen 1860 München und Wacker Neutraubling gegen Unterhaching

Der Bayerische Fußballverband hat die Paarungen der 2. Runde im Toto-Pokal bekanntgegeben.

Der TV Aiglsbach und Wacker Neutraubling haben sich jeweils ganz große Namen ausgesucht. Landesligist Aiglsbach hat in der zweiten Runde den TSV 1860 München zu Gast. Der Bezirksligist TSV Wacker Neutraubling empfängt die SpVgg Unterhaching. Beide Vereine spielen also gegen Drittligisten in der zweiten Runde.

Die zweite Toto-Pokalrunde wird am 20./21. August ausgetragen. Zeitgenaue Ansetzungen werden nächste Woche bekanntgegeben.