Toter auf B16 bei Nittenau: Das Projektil stammt aus einem Jagdgewehr

Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber“ – Dokumentation ab 07.07.2018 Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber“ – Dokumentation ab 07.07.2018 Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Internationale Katastrophenschutzübung „Roter Eber“ – Dokumentation ab 07.07.2018 Es war ein Szenario, wie es hoffentlich nie eintritt. Im Landkreis Cham standen am 8. und 9. Juni große Teile des Roßbergs in Flammen, gleichzeitig verunglückte ein Reisebus mit …

Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Rettungskräfte in der Oberpfalz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht …

Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Rettungskräfte in der Oberpfalz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht …

Unwetter in der Oberpfalz: Zahlreiche Einsätze Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Rettungskräfte in der Oberpfalz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht …

Unwetter in der Oberpfalz: Zahlreiche Einsätze Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Rettungskräfte in der Oberpfalz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht …

Unwetter in der Oberpfalz: Zahlreiche Einsätze Starkregen und Gewitter haben am Dienstagabend und in der Nacht für viele Einsätze der Rettungskräfte in der Oberpfalz gesorgt. Wie die Polizei mitteilt, wurde eine Person leicht …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …

Bei Barbing hat eine Werkstatthalle gebrannt Ein Großaufgebot der Feuerwehr wurde am 11.08.2018, gegen 13.20 Uhr aufgrund eines Brandes in einer Werkstatt in Eltheim, Gemeindebereich Barbing, alarmiert. Der Eigentümer …