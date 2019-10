Tötungsdelikt in Burglengenfeld: Haftbefehl wegen Mordes erlassen

Die am 24.10.2019 auf einem Speditionsgelände einer Firma in der Dieselstraße aufgefundene tote männliche Person ist nach den Ergebnissen der Obduktion getötet worden. An dem bisher berichteten Sachverhalt haben sich derzeit keine Änderungen ergeben. Gegen den Beschuldigten wurde zwischenzeitlich Haftbefehl wegen Mordes erlassen.

Der als derzeit dringend tatverdächtige 43-jährige Lkw-Fahrer, der mit seinem Sattelzug unweit der Spedition bei einem selbst verschuldeten Verkehrsunfall Verletzungen erlitten hat, konnte zwischenzeitlich dem zuständigen Ermittlungsrichter vorgeführt werden. Dieser erließ, auf Antrag der Staatsanwaltschaft Amberg, Haftbefehl wegen Mordes gegen den 43-Jährigen. Der Mann ist am 28.10.2019 in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert worden.

