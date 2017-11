Tödlicher Verkehrsunfall in Regensburg: Fußgänger nach Zusammenstoß getötet

Tödlicher Verkehrsunfall in Regensburg: Am Freitagabend ist ein Fußgänger nach einem Zusammenprall mit einem Auto verstorben. Der Mann wollte die Walhalla-Allee auf Höhe der Vilsstraße überqueren als ihn ein PKW erfasste und zu Boden schleuderte. Der Rettungsdienst hat den Fußgänger unter ständiger Reanimation in ein Krankenhaus eingeliefert. Dort erlag der bislang noch Unbekannte seinen Verletzungen.

Hinweise zum Unfallhergang und zur Identität des Verstorbenen richten Sie bitte an die Polizeiinspektion Regensburg Nord.

Fotos: Alexander Auer

