Am 26.05.17, um 14.55 Uhr, fuhr eine 23-jährige aus dem südlichen Landkreis aus Richtung Altdürnbuch kommend in Richtung Siegenburg. Aus bislang unbekannter Ursache kam die Fahrerin des VW Polos mit ihrem Pkw nach rechts ins Bankett ab, lenkte gegen, geriet hieraufhin ins Schleudern und verlor letzten Endes die Kontrolle über ihr Fahrzeug.

Der Pkw der 23-jährigen schleuderte quer zur Fahrbahn in den entgegenkommenden Pkw, Marke Skoda, eines 46-jährigen, ebenfalls aus dem südlichen Landkreis. Ein Ausweichen für den entgegenkommenden Skoda-Fahrer war unmöglich, so dass der Skoda frontal in die Beifahrerseite des VW Polos fuhr.

Während der Pkw des 47-jährigen nach dem Zusammenstoß in den Graben geschleudert wurde, schleuderte die VW-Fahrerin mit ihrem Pkw frontal gegen einen Baum. Für die 23-jährige kam jede Hilfe zu spät, sie verstarb nach erfolgloser Reanimation noch an der Unfallstelle. Der 46-jährige und dessen 2-jährige Sohn, welcher sich zum Unfallzeitpunkt im Pkw befanden, wurden leicht verletzt in umliegende Krankenhäuser geflogen.

Zur Klärung des genauen Unfallhergangs wurde ein Gutachter an die Unfallstelle herangezogen. An beiden Pkws entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 26.000,- Euro. Die B 301 war in der Zeit von 14.55 Uhr – 18.30 Uhr in beiden Richtung gesperrt. Die FFW Siegenburg übernahm die Verkehrsleitung vor Ort.

PM / NS