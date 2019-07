Tödlicher Schuss: Prozess gegen Jäger geht zu Ende

Eine fehlgeleitete Kugel aus dem Gewehr eines Jägers tötete einen Mann in einem vorbeifahrenden Auto in Bayern. Nun wird das Urteil gegen den Jäger erwartet. Einem Sprecher des Landgerichts Amberg zufolge sind am Mittwoch (8.30 Uhr) die Plädoyers des Staatsanwalts und des Verteidigers geplant. Anschließend könnte das Gericht sein Urteil verkünden – alternativ am Donnerstag.

Der Angeklagte muss sich wegen fahrlässiger Tötung verantworten. Der 46-Jährige gab nach Überzeugung der Anklagebehörde bei einer Gruppenjagd im August 2018 in Nittenau im Oberpfälzer Landkreis Schwandorf einen Schuss ab, der einen Mann durch die Seitenscheibe eines vorbeifahrenden Autos traf. Der 47-Jährige auf dem Beifahrersitz sackte sofort zusammen und starb. Der 61 Jahre alte Fahrer des Wagens konnte ihm nicht mehr helfen.

dpa

