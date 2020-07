Tim Knipping verlässt den SSV Jahn in Richtung Dresden

Der SSV Jahn und die SG Dynamo Dresden haben sich auf einen Transfer von Innenverteidiger Tim Knipping (27) verständigt. Knipping läuft zur neuen Saison also für die Sachsen auf, sein Vertrag beim SSV Jahn hatte ursprünglich bis 30.06.2021 gegolten.

Die Pressemitteilung des SSV Jahn:

„Sowohl Tim als auch der SSV Jahn hatten andere Erwartungen an die sportliche Zusammenarbeit in 2019/20. Unabhängig davon bestand auf Beziehungsebene zu jeder Zeit ein beidseitig offener, wertschätzender und vertrauensvoller Austausch. Auf dieser Grundlage haben wir nach Saisonende sodann gemeinsam beschlossen, dass eine Veränderung zielführend ist. Ich freue mich sehr für Tim, dass der Wechsel zu Dynamo Dresden nun recht schnell vereinbart werden konnte und wünsche ihm, dass er in Dresden einen wesentlichen Beitrag zum Projekt Wiederaufstieg leisten kann.“, erklärt Jahn Geschäftsführer Profifußball Christian Keller zur Personalie.

Knipping war erst vor der zurückliegenden Spielzeit vom SV Sandhausen zum SSV Jahn gewechselt. Der Innenverteidiger (zuvor 57 Einsätze für Sandhausen in der 2. Bundesliga) spielte in insgesamt 15 Ligaspielen für die Jahnelf. Nachdem ihn zu Beginn der Sommervorbereitung eine Bandscheibenverletzung zurückgeworfen hatte, gehörte er ab dem 5. Spieltag mit Ausnahme einer Partie immer zum Spieltagskader der Jahnelf. Dabei gelang ihm gegen den 1. FC Heidenheim (Endstand 3:1) per Kopf der wichtige Führungstreffer.

Nach einer Jahn Saison sucht Knipping nun eine neue Herausforderung bei der SG Dynamo Dresden: „Auch wenn die Zeit in Regensburg nur kurz war, habe ich mich beim Jahn sehr wohl gefühlt und viel aus diesem Jahr mitgenommen,“ so Knipping. „Nun reizt mich aber die Aufgabe bei Dynamo Dresden. Ich möchte der Mannschaft dabei helfen eine erfolgreiche Saison in der 3. Liga zu spielen.

