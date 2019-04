Tiefenbach: Traktor wirft Kleinbus um

Am Freitagnachmittag hat ein Traktor in Tiefenbach einen Kleinbus umgeworfen. Verletzt wurde bei dem Unfall zum Glück niemand.

Hier die Pressemitteilung der Polizei:

Am 12.04.2019 gegen 15:00 Uhr befuhr ein Schlepper mit angehängtem Wiesenschlepper die Hauptstraße in Tiefenbach stadteinwärts. Auf Höhe der HausNr. 12 klappte der rechte Hydraulikflügel aus, schliff an der dortigen Granitwand entlang, legte zwei Verkehrszeichen sowie einen Informationsträger der Gemeinde Tiefenbach um. Dem nicht genug; der ausgestellte Teil des landwirtschaftlichen Ackergeräts „überquerte zwei niedrige Pkw“ und hängte sich dann in das rechte hintere Eck eines ordnungsgemäß geparkten Kleinbusses ein und warf diesen nach links um. An diesem Fahrzeug entstand ein finanzieller Totalschaden der hiesigerseits auf 10.000 Euro geschätzt wird. Das Ackergerät wurde ebenfalls unbrauchbar hierdurch verbogen. Der diesbezügliche Schaden wird auf 2.000 Euro geschätzt.

Die FFW Tiefenbach war mit allen Fahrzeugen unter Leitung von KBM Schneider vor Ort. Neben unterstützenden Verkehrslenkungsmaßnahmen band sie vorbildlich die ausgelaufenen Flüssigkeiten. Die Unfallursache dürfte in einem Versagen der Hydrauliksicherung bzw. in einer nicht verwendeten zusätzlichen Arretierung der mechanischen Fahrsicherung für die beiden Flügel zu suchen sein. Personen kamen nicht zu Schaden.

Pressemitteilung der Polizeiinspektion Waldmünchen