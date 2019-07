Thurn und Taxis Schlossfestspiele 2019: Das Programm

Mit 25 Millionen verkauften Tonträgern weltweit ist sie eine der erfolgreichsten deutschen Künstlerinnen aller Zeiten und ein internationales Pop-Phänomen: NENA, die „Queen“ der deutschen Popmusik kommt am 16. Juli auf die fürstliche Schlossbühne!

Schon ihre erste Single „Nur geträumt“ wurde in den 80ern zu einem Chartbreaker und Nena zum Superstar der Neuen Deutschen Welle. In den USA, Großbritannien, ja sogar in Japan wurden ihre „99 Luftballons“ zum Megahit. Ihre Lieder „Leuchtturm“ oder „Irgendwie, Irgendwo, Irgendwann“ sind Hymnen einer ganzen Generation. In den 90ern setzte sie ihre Karriere als Solokünstlerin konsequent fort und startete in den 2000ern ein furioses Comeback.

Auch ihre Autobiografie „Willst du mit mir geh´n“ wurde zu einem Erfolg und erreichte eine Spitzenposition der deutschen Bestsellerliste. Seither hat Nena mit ihrer Band zahlreiche Studioalben veröffentlicht, wurde 2010 für „Made in Germany“ mit einer Goldenen Schallplatte ausgezeichnet und setzte sich in der Folge an die Spitze der deutschen Charts. Danach war sie Jurymitglied in der Castingshow „The Voice of Germany“.

Ihre Fans geben alles um die „Nichts Versäumt - Open Air Tour 2019“ auf keinen Fall zu versäumen! Mit ihren Hits prägte Nena mehrere Generationen und steht für ein ganzes Lebensgefühl. Auch im 40. Jahr ihrer Karriere bleibt Nena eine der einflussreichsten und authentischsten Künstlerinnen unserer Zeit, ein großes Stück Pop-Kultur made in Germany!