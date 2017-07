Ein ganz besonderes Highlight findet am 22. Juli statt: Rock-Superstar Sting wird auf der Bühne im Schloss Thurn und Taxis performen! Dass man ihn für die Schlossfestspiele gewinnen konnte, kann man eine Sensation nennen. Sting ist Gründer der Band "The Police" und veröffentlichte mit diesen fünf Studioalben, erhielt fünf Grammys und zwei Brits. 2003 wurde die Band in die Rock and Roll Hall of Fame aufgenommen.

Als einer der außergewöhnlichsten Solokünstler der Welt wurde Sting mit weiteren zehn Grammy Awards, zwei Brits, dem Golden Globe und Emmy sowie dem Century Award des Billboard Magazins ausgezeichnet. Er war dreimal für den Oscar und einmal für den TONY nominiert. Seine zahllosen Hits wie "Desert Rose", "An Englishman In New York", "Fragile", "If I Ever Loose My Faith In You" oder "Fields Of Gold" wurden über 100 Millionen mal verkauft.