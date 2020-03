Theater Regensburg: Welche Veranstaltungen finden statt?

Das Theater Regensburg verfolgt die aktuelle Situation zum Corona-Virus sehr genau. Nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden besteht zum jetzigen Zeitpunkt keine Notwendigkeit für Vorstellungsabsagen (Stand 10.3.2020). Die Veranstaltungen finden – bis auf interaktive Formate von Tanz und Jungem Theater* – wie geplant statt.

In allen Spielstätten achten wir auf erhöhte Hygienestandards. Sollte sich die Lage verändern, werden wir unverzüglich reagieren und Sie und unsere BesucherInnen per Pressemitteilung, auf der Webseite des Theaters Regensburg und in unserem Newsletter informieren.

Die Türen in die Zuschauersäle öffnet unser Einlasspersonal – so gelangen die BesucherInnen ohne Klinkenkontakt zu ihrem Platz. Die Reinigungszyklen wurden erhöht und das Personal auf die besondere Situation vorbereitet.

Gerne weisen auch wir auf die Seiten des Robert-Koch-Instituts hin, auf denen Sie Antworten auf häufig gestellte Fragen zum Virus finden: https://www.rki.de

* Treffen der Spielclubs für Kinder- und Jugendliche finden bis auf Weiteres nicht statt, auch die Kinderferienworkshops am 6. + 7.4.2020 entfallen ersatzlos, ebenso die Beiträge des Jungen Theaters zum von der Stadt veranstalteten KinderKulturFestival (13.-15.3.2020). Abgesagt wird außerdem der Einblick ins Training im Ballettsaal – »Tanz.Xtra! – Hautnah« am 13.3.2020, 11 Uhr.

Pressemitteilung Theater Regensburg