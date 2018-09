Theater Regensburg sucht Kleindarsteller

Mitglied einer Räuberbande sein, ohne die Polizei fürchten zu müssen, einen bekannten Regensburger Schauspieler doubeln oder dafür sorgen, dass die Zuschauer in eine andere Welt eintauchen können – all das können Sie am Theater Regensburg als Statist erleben. Ohne Statisten und Kleindarsteller würden wesentliche Momente fehlen, die die Theaterabende zu eindrucksvollen Erlebnissen machen. Entsprechend sucht das Theater Regensburg für das diesjährige Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ Kleindarsteller sowie ein Double für Michael Heuberger und Umbaustatisterie in „Wer hat Angst vorm weißen Mann“.

Kleindarsteller (18 – ca. 35 Jahre) für das Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ gesucht

Das Theater Regensburg sucht für das diesjährige Weihnachtsmärchen „Die Schneekönigin“ (von Hans-Christian Andersen, Regie: Robin Telfer) junge Menschen (18 – ca. 35 Jahre), die u.a. als Freunde des Protagonisten Kay sowie als Mitglieder einer Räuberbande auftreten und mit dazu beitragen, den Regensburger Kindern ein unvergessliches Theatererlebnis zu schenken.

Vorerfahrung auf der Bühne ist nicht notwendig, wichtig ist die Lust und Neugier auf Theater sowie zeitliche Verfügbarkeit im Probenzeitraum und zu den Vorstellungen, die fast alle vormittags stattfinden. Die Rollen sollen doppelt besetzt werden, sodass man sich bei der großen Vorstellungsanzahl abwechseln kann.

Probenzeitraum: 12.10. – 24.11.2018

Premiere: 12. November 2018 im Velodrom

Vorstellungen: fast täglich bis Ende Dezember 2018, vorwiegend vormittags

Casting: Donnerstag, 11. Oktober 2018 um 17.00 Uhr auf der Probebühne Augustenstraße

Informationen und Anmeldung zum Casting bei Marion Schütz unter Tel. 0941-507 5423 oder per Mail an marionschuetz@theaterregensburg.de.

Heuberger-Double (m) und Umbaustatisterie (m/w/d) für „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ gesucht

Das Theater Regensburg sucht für die nächste Schauspieldirektion „Wer hat Angst vorm weißen Mann“ (in der Regie des neues Schauspieldirektors Klaus Kusenberg) theaterbegeisterte Menschen, die die Bühnentechnik bei den Umbauten während der Vorstellungen unterstützen und dabei helfen, eine Metzgerei, ein Gasthaus oder ein Wohnzimmer entstehen zu lassen.

Außerdem sucht das Theater für diese Produktion einen Doppelgänger für den Hauptdarsteller Michael Heuberger. Im Idealfall sind Sie zwischen 55 und 65 Jahren alt, zwischen 1,74 m und 1,78 m groß und haben eine Konfektionsgröße von 48/50 bzw. M/L.

Vorerfahrung auf der Bühne ist nicht notwendig, wichtig auch hier die Lust und Neugier auf Theater, körperliche Belastbarkeit für die Tätigkeit als Umbaustatist/in sowie zeitliche Verfügbarkeit im Probenzeitraum sowie zu den Vorstellungen.

Probenzeitraum: ca. 12.10. – 16.11.2018

Premiere: 17. November 2018 im Theater am Bismarckplatz

Vorstellungen: ca. 20x bis April 2019

Bei Interesse und für weitere Informationen melden Sie sich bitte bei Marion Schütz unter 0941-5075423 oder per Mail an marionschuetz@theaterregensburg.de

pm/LS