Theater Regensburg sucht Kinder- und Jugenddarsteller/innen

Im Rahmen des Theaterfests am 15. September 2019 findet ein Casting für zwei Musicals statt.

Für die beiden Musicals „The Sound of Music“ und „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ sucht das Theater Regensburg Kinder- und Jugenddarsteller/innen. Für „The Sound of Music“ werden Darsteller/innen im Alter von 6 bis 14 Jahren gesucht für die Rolle als Kinder des Barons von Trapp und für „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“ ein Junge im Alter zwischen 10 und 14 Jahren, der die Rolle des Prinz Otto von Bayern singt und spielt.

Das Casting findet am 15. September um 14 Uhr im Theater am Haidplatz statt. Die Kinder und Jugendlichen müssen auf der Bühne singen, tanzen und auch Texte sprechen. Alle Rollen werden doppelt besetzt, sodass für beide Stücke insgesamt 14 junge Darsteller/innen vorhanden sind.

Die Proben für die Stücke finden in der Regel montags bis freitags in der Zeit von 10 bis 14 Uhr und von 18 bis 22 Uhr sowie samstags von 10 bis 14 Uhr statt. Die Verfügbarkeit für Proben während der Ferien muss gegeben sein. Außerhalb der Osterferien werden die Kinder / Jugendlichen an den Vormittagen unter der Woche nicht benötigt, außer in absoluten Ausnahmefällen – wie den Endproben. Grundsätzlich werden sie nicht jeden Tag auf der Probe sein müssen.

Um Anmeldung für das Casting am 15. September 2019 im Theater am Haidplatz wird gebeten.

Casting und Termine:

Anmeldung zum Casting am So., 15.9.2019, 14 Uhr bei Marion Schütz unter: marionschuetz@theaterregensburg.de

Mindestalter: 6 Jahre

Gerne können die Interessierten ein Lied zum Casting mitbringen, es wird aber ohnehin vor Ort gemeinsam etwas einstudiert und spielerische Theaterübungen gemacht.

Probenbeginn „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“:28. Oktober 2019

Premiere „Ludwig II. – Sehnsucht nach dem Paradies“: 7. Dezember 2019

Probenbeginn „The Sound of Music“: 23. März 2020 (Proben auch in den Osterferien)

Premiere „The Sound of Music“: 2. Mai 2020

