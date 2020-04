Theater Regensburg stellt Spielplan 2020/21 auf YouTube vor

Das Theater Regensburg unter Leitung von Intendant Jans Neundorff von Enzberg, der nach seiner letzten Saison nach Meiningen wechseln wird, stellt den Spielplan für die kommende Saison vor. Allerdings nicht "einfach" nur in Form eines gedruckten Plans, oder etwa einer Pressekonferenz. In diesem Jahr sei man durch die Corona-Pandemie mit einer Situation konfrontiert, die niemand aus den Reihen des Theaters bisher so erlebt habe. Man sei vor völlig neue Fragen gestellt worden - und auch die Thematik des Spielplans habe eine völlig neue Dimension verliehen bekommen.

Deshalb hat das Theater Regensburg diesmal, um die Premieren und Konzerte aus fünf Spalten zu präsentieren ein Youtube-Video produziert, das Sie hier sehen können. Mit dem Intendanten präsentieren auch noch die Spartenleiter Klaus Kusenberg (Schauspiel), Georg Reischl (Tanz), Maria-Elena Hackbarth (Junges Theater) und Chin-Chao Lin (Generalmusikdirektor).