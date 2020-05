Theater Regensburg: Abonnements für Saison 2020/21 ausgesetzt

Das Theater Regensburg kündigt an, dass die Abonnements für die kommende Spielzeit 2020/21 für ein Jahr ausgesetzt werden. Die Plätze bleiben reserviert, die Kündigungsfrist verlängert sich um ein Jahr. Das habe das Theater Regensburg in enger Absprache mit der Stadt Regensburg beschlossen.

Die Mitteilung aus Regensburg

Am 11. März 2020 wurde der Vorstellungsbetrieb am Theater Regensburg bis zum 19. April 2020 eingestellt, um einen Beitrag zur Verlangsamung der CoronaPandemie zu leisten. Vier Wochen später fiel der Entschluss, den Spielbetrieb vor der Sommerpause (bis 19.7.2020) nicht mehr aufzunehmen. Eine zweite weitreichende Entscheidung wurde nun in enger Absprache mit der Stadt Regensburg getroffen: Das komplette Abonnement-System für die kommende Spielzeit 2020/21 wird für ein Jahr ausgesetzt.

Zum jetzigen Zeitpunkt kann leider nicht verbindlich gesagt werden, wie der Proben- und Spielbetrieb in der folgenden Saison aussehen wird. In intensiver Abstimmung mit dem Betriebsarzt und der Fachkraft für Arbeitssicherheit werden aktuell für alle Probebühnen und Spielstätten Konzepte erarbeitet, die die Auflagen von Sicherheitsabstand und Infektionsschutz berücksichtigen. Entsprechend ist mit einer starken Reduzierung der Sitzplatzkapazität zu rechnen.

Für die kommende Spielzeit 2020/21 hat das Theater Regensburg deshalb den Entschluss gefasst, die Abonnements von September 2020 bis Juli 2021 pausieren zu lassen. In dieser unsicheren Zeit ermöglicht uns dieser Schritt, das Theater „auf Sicht zu fahren“, einen flexiblen Vorstellungsbetrieb zu gewährleisten und die neuen Hygienekonzepte umzusetzen. Für alle AbonnentInnen heißt dies konkret, dass in dieser Zeit keinerlei Zahlungen fällig werden, der Sitzplatz aber dennoch für die Spielzeit 2021/22 reserviert bleibt. Die Kündigungsfrist verlängert sich entsprechend um ein Jahr auf den 31. Mai 2021.

Intendant Jens Neundorff von Enzberg: »Seit wir aufgrund der Corona-Pandemie den Vorstellungsbetrieb einstellen mussten, erreicht uns über Mails, Anrufe und Spenden eine riesige Welle der Sympathie, für die wir uns bei allen Zuschauern herzlich bedanken möchten. Liebe Abonnentinnen, liebe Abonnenten, Sie waren immer die wichtige Stütze des Theaters und wir würden uns freuen, wenn Sie uns in dieser schwierigen Zeit Ihr Vertrauen für die Zukunft signalisieren und Ihr Abo behalten.« Selbstverständlich wird es für alle AbonnentInnen auch in der Abofreien Spielzeit besondere Vorteile geben, mit denen sich das Theater Regensburg für die Solidarität bedankten möchte.

Das Abonnement-Büro hat für alle 6.000 Abonnements die noch offenen RestBeträge der aktuellen Saison errechnet und meldet sich in dieser Woche mit einem Brief, in dem die Möglichkeiten von Rückerstattung, Gutschein oder Spende aufgezeigt werden.

Außerdem arbeitet das Verkaufsteam seit Mitte März mit Hochdruck an der Rückabwicklung aller Karten aus dem freien Verkauf. Der Einnahmenverlust aus stornierten und nicht verkauften Karten wird bis Spielzeitende 2019/20 auf ca. 1,3 Mio Euro geschätzt.

Bei aller Unsicherheit gilt: Die Spielstätten sind derzeit geschlossen, aber das Theater Regensburg ist weiter für sein Publikum da. In vielfältigen digitalen und kleinen analogen Formaten findet weiterhin Theater statt, außerdem wird intensiv daran gearbeitet, Theater in der Saison 2020/21 wieder persönlich erlebbar zu machen. Über den Spielplan für September/Oktober 2020 informieren wir, sobald alle Planungen abgeschlossen sind.

Pressemitteilung Theater Regensburg