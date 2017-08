Am Dienstag, den 01.08.2017, im Zeitraum zwischen 00:15 und 08:00 Uhr haben bislang Unbekannte wieder ein Fahrzeug entwendet das mit der KeylessGo Technologie ausgerüstet war.

Zu nachtschlafender Zeit haben Unbekannte in der Schlossstraße in Thalmassing den vor einer Garage abgestellten BMW M6 in der Farbe Weiß entwendet. Das Fahrzeug hat einen Wert von etwa 160.000 Euro. Der Diebstahl reiht sich damit in eine Reihe einiger Fälle ein, bei denen hochwertige Fahrzeuge die mit dieser Technik ausgestattet sind, entwendet worden sind.

Die Kriminalpolizei Regensburg hat die Ermittlungen übernommen und bittet um sachdienliche Hinweise unter der Rufnummer 0941/506-2888.

Foto: Symbolbild

PM/MF