In der Nacht von Sonntag auf Montag (23./24.07.) wurde in der Sonnenstraße in Teugn ein am Fahrbahnrand abgestellter Audi SQ 5 gestohlen. Der graue Audi war versperrt und am Fahrbahnrand abgestellt. Der Audi war mit einem sogenannten Keyless-Go-Schließsystem ausgerüstet. Beide Originalschlüssel sind noch im Besitz des Fahrzeughalters. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen hat der Audi noch einen Zeitwert von rund 80.000 Euro. Die Fahndung nach dem oder den Täter bleib bislang erfolglos.

Die Kripo Landshut hat die Ermittlungen aufgenommen und hofft nun auch auf Hinweise aus der Bevölkerung:

Wer hat in der Nacht von Sonntag auf Montag in der Sonnenstraße oder in der näheren Umgebung verdächtige Personen oder Fahrzeuge festgestellt?

Hinweise bitte an die Kripo Landshut unter der Telefonnummer 0871 9252-0 oder an jede andere Polizeidienststelle.

Die Kriminalpolizei rät in diesem Zusammenhang Besitzern von Fahrzeugen mit derartigen Schließsystemen:

Schlüssel nicht in der Nähe des Eingangs oder an den Fenstern aufzubewahren

Schlüssel in Schlüsseltresoren aufbewahren

Schlüssel in Mäppchen mit spezieller Folie aufbewahren

Fahrzeug in Garage abstellen und abschließen

pm/LS