Am gestrigen Morgen (06.01.) kam es in Saal a.d. Donau zu einem Unfall an einer Biogasanlage. Der 34-jährige Besitzer bemerkte ein eingefrorenes Überdrucksicherungsventil an seiner Biogasanlage und wollte dieses mit Hilfe eines Heißluftföns auftauen. Dabei fing das entströmende Gas an zu brennen und es kam zu einer Flammenbildung.

Der Landwirt hatte dabei Glück im Unglück: Er erlitt nur leichte Brandverletzungen in der rechten Gesichtshälfte und an der rechten Hand, für die keine weitere akute ärztliche Versorgung vor Ort benötigt wurde.

Weitere Personen kamen nicht zu Schaden. An der Abdeckfolie der Grube und an der Holzverkleidung des Nebengebäudes entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 30.000 Euro.

pm/LS