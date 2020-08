Teublitz: Auf Mann in Asylunterkunft eingestochen – Täter auf der Flucht

Am späten Samstagabend (15.08.2020) wurde der Polizei eine verletzte Person in Teublitz mitgeteilt. Die intensiven Ermittlungen der Kriminalpolizeiinspektion Amberg dauern an. Der Täter ist auf der Flucht.

Nachtrag:

Wie bereits berichtet, stellten Einsatzkräfte am 15.08.2020 um 21.30 Uhr vor Ort fest, dass ein 37-jähriger, irakischer Staatsangehöriger, der in der Asylunterkunft in Koppenlohe wohnhaft ist, mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf dem Wohngelände verletzt worden war.

Nach jetzigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass sich der Mann alleine im Freien aufgehalten hatte und von einem bislang unbekannten Mann mit einem Stichwerkzeug angegriffen wurde.

Der 37-Jährige erlitt mehrere Stich- und Schnittverletzung im Oberkörper. Ihm geht es derzeit den Umständen entsprechend gut.

Die Polizei fahndet weiterhin mit Hochdruck nach dem Täter. Inzwischen kann folgende Personenbeschreibung mitgeteilt werden:

Männliche Person

Ca. 30 Jahre

Ca. 170cm groß

Südländisches/arabisches Aussehen

Sportlich, kräftig

Dunkle Haare

Kein Bart und keine Brille

Bekleidet mit dunkler, knielanger Bermuda-Hose und heller (nicht weißer) Sportschuhe

Erstmeldung:

Die Einsatzkräfte stellten um 21.30 Uhr vor Ort fest, dass ein 37-jähriger, irakischer Staatsangehöriger, der in der Asylunterkunft in Koppenlohe wohnhaft ist, mit einem bislang unbekannten Gegenstand auf dem Wohngelände verletzt worden ist. Nach derzeitigem Ermittlungsstand wird davon ausgegangen, dass der Mann angegriffen wurde. Er musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert und operiert werden. Art und Umfang der Verletzungen sind derzeit noch Gegenstand der kriminalpolizeilichen Ermittlungen.

Die Polizei leitete sofort eine groß angelegte Fahndung ein, die bislang jedoch nicht zum Erfolg führte. Die Polizei fahndet in diesem Zusammenhang nach einer männlichen, südländisch / arabisch aussehenden Person.

Im Laufe des Sonntags, 16.08.2020 wurde das nähere Umfeld nochmalig bei Tageslicht durch Polizeikräfte abgesucht. Die Kriminalpolizeiinspektion Amberg ermittelt in enger Abstimmung mit der Staatsanwaltschaft Amberg wegen des Anfangsverdachts eines versuchten Tötungsdelikts.

Zeugen die am späten Samstagabend, 15.08.2020 zwischen 21.00 Uhr und 21.30 Uhr im Bereich Koppenlohe Geräusche oder Handlungen wahrgenommen haben, die im Zusammenhang mit dem Tatgeschehen stehen könnten, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizeiinspektion Amberg unter Tel. 09621/890-0 in Verbindung zu setzen.

PP Oberpfalz / MB