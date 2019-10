Der SSV Jahn Regensburg hat ein Testspiel bei der SpVgg Greuther Fürth unter Ausschluss der Öffentlichkeit mit 2:0 gewonnen.

Die Tore in Franken erzielten Julian Derstroff (16.) und Andreas Albers (75.). Noch in der Liga vor wenigen Wochen hatte der SSV Jahn Regensburg in Fürth mit 0:1 verloren.

Am nächsten Wochenende geht es für die Regensburger wieder um Punkte zu Hause gegen Sandhausen.