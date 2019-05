Julia Görges und ihr langjähriger Trainer Michael Geserer gehen zukünftig getrennte Wege. Das hat die Wahl-Regensburgerin heute via Soziale Medien bekannt gegeben. In Zukunft wird sie Sebastian Sachs als Coach betreuen.

An der Seite von Michael Geserer hatte Görges Ende 2017 die B-WM in Zhuhai erreicht und auch gewonnen. 2018 war sie erstmals in die Top Ten der Weltrangliste vorgedrungen und in Wimbledon in ihr erstes Halbfinale bei einem Grand-Slam-Turnier eingezogen.