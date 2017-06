Die Eckert Tennis Damen siegten gestern deutlich gegen den Club an der Alster aus Hamburg. Nach der Partie hieß es 8:1 für Regensburg. Das bedeutet drei Spieltage vor dem Ende auch nach wie vor die Tabellenführung in der Tennis Bundesliga der Damen. Am morgigen Montag kommt es an der Dürerstraße zum Heimspiel gegen Blau Weiß Aachen. Die Titelverteidigung der deutschen Meisterschaft für das Eckert Tennis Team rückt immer näher.

CS