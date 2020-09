Tegernheim: Unbekannter zerkratzt 14 Autos

In Tegernheim (Landkreis Regensburg) hat ein bislang unbekannter Täter am Wochenende mehrere Fahrzeuge zerkratzt. Die Polizei sucht Zeugen.

In der Nacht von Freitag (18.09.20) auf Samstag, (19.09.2020) in der Zeit von 19:30 Uhr bis 7:30 Uhr wurden von einem bisher unbekannten Täter 14 Autos verschiedener Marken verkratzt.

Die Fahrzeuge waren in der betreffenden Zeit in 93105 Tegernheim in der Rachelstraße und der Tannenstraße am Fahrbahnrand abgestellt.

Durch die Kratzer an den Autos entstand ein Gesamtschaden in Höhe von etwa 7.700 Euro.

Zeugen, die in der betreffenden Zeit verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Neutraubling unter 09401/9302-0 zu melden.

PI Neutraubling / MB