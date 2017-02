Am Mittwoch, 15.02.2017 fanden in einem Waldstück im Bereich des Keilsteiner Hanges polizeiliche Suchmaßnahmen statt, nachdem dort ein skelettierter menschlicher Schädel aufgefunden worden war. Die Kriminalpolizeiinspektion Regensburg hat die Ermittlungen aufgenommen. Bislang liegen keine Hinweise auf ein Gewaltdelikt vor.

Bereits am Donnerstag, 09.02.2017, wandten sich städtische Mitarbeiter an die Polizei, da sie bei Baumschnittarbeiten in einem Waldstück am Keilsteiner Hang einen skelettieren menschlichen Schädel gefunden hatten. Die Kriminalpolizei Regensburg übernahm fortan die Ermittlungen mit Blick auf die Herkunft der menschlichen Überreste.