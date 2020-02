Tag des Notrufs: 112 – Diese Nummer rettet Leben

Am 11.2. ist der Europäische Tag des Notrufs. Im Jahr 2009 haben das EU-Parlament, der EU-Rat und die EU-Kommission gemeinsam diesen Tag zum europäischen Tag des Notrufs 112 erklärt - passend zu der im Datum enthaltenden Notrufnummer. Damit soll die europaweite Gültigkeit des Euronotrufs 112 sichtbarer und die Vorteile der europaweiten Notrufnummer bekannter gemacht werden.

Der 11.2 ist aber nicht nur der Tag des Notrufs 112, sondern auch der Welttag der Kranken. Deshalb wollen auch die Malteser die Notrufnummern ins Bewusstsein rufen.

In kritischen und lebensbedrohlichen Situationen, zum Beispiel bei Verdacht auf einen Herzinfarkt oder Schlaganfall, sollte unbedingt der Rettungsdienst unter der Telefonnummer 112 gerufen werden. Auch wenn jemand nicht mehr reagiert oder schwere Verletzungen hat.

„Die 112 ist in vielen Ländern, so auch in Deutschland, der medizinische Notruf bei Lebensbedrohung“. - Dr. Rainer Tichy von den Maltesern