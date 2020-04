Tafeln versorgen mit Lieferungen, Gutscheinen und jüngeren Helfern

Regensburg: Möbelhof spendet Lebensmittel an Tafel

Viele bedürftige Menschen sind auf die Lebensmittel der Regensburger Tafel angewiesen. Die wiederrum ist momentan mehr als sonst auf Spenden angewiesen, weil in den Supermärkten nicht mehr so viel übrig bleibt. Heute hat zum Beispiel der Möbelhof Parsberg Lebensmittel an die Tafel gespendet.