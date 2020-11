Tabellenerster gegen Tabellenvierten: Eisbären spielen am Freitag gegen Rosenheim

Der Gegner der Eisbären für Freitag steht fest: Sie empfangen die Starbulls Rosenheim in der Donau-Arena. Es wird eine spannende Partie – Tabellenerster gegen Tabellenvierten! Beide Teams sind in der Oberliga Süd bislang ungeschlagen. Um 20 Uhr geht es los.

Mit einer eindrucksvollen Serie von sechs Siegen in sechs Spielen haben die Eisbären Regensburg nicht nur ihren Führungsanspruch, sondern auch die Tabellenspitze in der Oberliga Süd markiert. Am Freitagabend um 20 Uhr gastieren die Starbulls Rosenheim in der Donau-Arena, die bislang drei Ligaspiele absolviert und gewonnen haben. Somit trifft der Tabellenerste auf den Tabellenvierten.

Die Rosenheimer haben in drei Spielen 20 Tore erzielt (Regensburg: bislang 25 Tore) und verfügen über eine positive Tordifferenz von 15 Toren (Regensburg plus 14 Tore). Beide Teams werden versuchen, ihre „weiße Weste“ zu behalten.

Eisbären Regensburg/MB