Sünching: Sachbeschädigung durch Grafittis aufgeklärt

Auch eine Garage einer ambulanten Pflegestation in der Regensburger Straße sowie eine Holzsitzgruppe und das Turnhallenfenster sowie die Garagenrückseite der Grundschule in der Regensburger Straße wurden besprüht. Die Außenwand der Pumpstation, ein Verteilerkasten in der Seilerstraße und eine Trafostation in der Straße Am Hopfgarten waren die letzten Taten des Trios am 30.04.2017. Die genannten Beschädigungen wurden in den nächsten Wochen der Polizei gemeldet.