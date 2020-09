Sünching: Motorradfahrer nach Autounfall schwer verletzt

Ein Motorradfahrer ist bei einem Verkehrsunfall in der Oberpfalz schwer verletzt worden. Ein 36 Jahre alter Autofahrer hatte den Mann am Samstag in Sünching (Landkreis Regensburg) beim Abbiegen übersehen und war mit ihm zusammengestoßen, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Der 40-jährige Motorradfahrer wurde mit schweren Verletzungen in einem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Der Autofahrer blieb unverletzt. An beiden Autos entstand ein Sachschaden in Höhe von 16 500 Euro.

dpa

Die Polizeimeldung

