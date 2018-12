SuedOstLink: TenneT stellt Detailplan von Hof bis Pfreimd vor

Die vertieften Planungen entsprechen den Aufgaben, die die Bundesnetzagentur im Herbst 2017 in einem Untersuchungsrahmen festgelegt hatte. Danach hatte TenneT in den vergangenen Monaten die von der Behörde benannten Korridoralternativen für den bayerischen Abschnitt der Gleichstromverbindung detailliert untersucht und bewertet. Auf dieser Basis weist der Übertragungsnetzbetreiber nun zunächst den Vorschlagskorridor für den Abschnitt C von Hof bis Pfreimd - den nach Abwägung aller Untersuchungen aus Sicht von TenneT hier am besten geeigneten Korridor - neu aus. Er folgt in weiten Teilen dem Korridorverlauf aus dem ursprünglichen Antrag auf Bundesfachplanung von März 2017. Die intensiven Untersuchungen der vergangenen Monate haben gezeigt, dass die ersten Planungen bereits auf einer guten Grundlage basierten. Im Landkreis Hof ergab sich für die Gemeinde Gattendorf aufgrund von Hinweisen aus dem Bürgerdialog nun ein anderer Verlauf des Vorschlagskorridors. Die vertieften Planungen für den letzten Abschnitt der Gleichstromverbindung in Bayern wird TenneT im ersten Quartal 2019 bei der Genehmigungsbehörde einreichen. Die Bundesnetzagentur wird den Verlauf des Korridors voraussichtlich in der zweiten Jahreshälfte 2019 festlegen.

SuedOstLink soll ab 2025 als Gleichstrom-Erdkabelverbindung die windreichen Regionen Ostdeutschlands mit Bayern verbinden. Die Verbindung wird in Wolmirstedt bei Magdeburg beginnen; Endpunkt ist der Kraftwerksstandort Isar bei Landshut. TenneT ist für die Planungen in Bayern und 50Hertz in den Bundesländern Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen verantwortlich.